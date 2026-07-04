Valfläsk biter inte på 65-plussare: ”Det är lönlöst”
29 procent av de röstberättigade i årets riksdagsval är 65 år eller äldre. Men att fiska röster i den rekordstora väljargruppen är knepigt, skriver TT.
Väldigt få byter parti på ålderns höst för att någon erbjuder en några hundra kronor extra i månaden, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Framför allt är det väl rätt lönlöst att rikta valfläsk till äldre personer, för de bryr sig ju mest om sina barnbarn.
Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. Han menar att en bättre grupp att satsa på är förstagångsväljarna, vars röstbeteende ännu inte satt sig.
Just nu upplåst för alla
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