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Tidöpartierna anklagades för valfläsk när de i maj berättade att månadskorten på kollektivtrafiken skulle halveras från och med 1 juli. På bilden Ebba Busch (KD), Ulf Kristersson (M), Simona Mohamsson (L) och Jimmie Åkesson (SD). (Christine Olsson/TT)
Valet 2026Valrörelsen

Valfläsk biter inte på 65-plussare: ”Det är lönlöst”

Av Ebba Örn
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29 procent av de röstberättigade i årets riksdagsval är 65 år eller äldre. Men att fiska röster i den rekordstora väljargruppen är knepigt, skriver TT.

Väldigt få byter parti på ålderns höst för att någon erbjuder en några hundra kronor extra i månaden, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Framför allt är det väl rätt lönlöst att rikta valfläsk till äldre personer, för de bryr sig ju mest om sina barnbarn.

Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. Han menar att en bättre grupp att satsa på är förstagångsväljarna, vars röstbeteende ännu inte satt sig.

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Valet 2026ValrörelsenHenrik Ekengren OscarssonJan TeorellGöteborgs universitetStockholms universitetPolitik