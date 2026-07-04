Valfläsk biter inte på 65-plussare: ”Det är lönlöst”

Tidöpartierna anklagades för valfläsk när de i maj berättade att månadskorten på kollektivtrafiken skulle halveras från och med 1 juli. På bilden Ebba Busch (KD), Ulf Kristersson (M), Simona Mohamsson (L) och Jimmie Åkesson (SD).

29 procent av de röstberättigade i årets riksdagsval är 65 år eller äldre. Men att fiska röster i den rekordstora väljargruppen är knepigt, skriver TT.

Väldigt få byter parti på ålderns höst för att någon erbjuder en några hundra kronor extra i månaden, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Framför allt är det väl rätt lönlöst att rikta valfläsk till äldre personer, för de bryr sig ju mest om sina barnbarn.

Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. Han menar att en bättre grupp att satsa på är förstagångsväljarna, vars röstbeteende ännu inte satt sig.