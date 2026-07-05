Vallhundar håller Stockholms badplatser fria från gäss

Kanadagäss vid Långholmen i Stockholm och en border collie. Arkivbilder.

Stockholms stad testar ett nytt drag för att jaga bort gäss från stadens badplatser – specialtränade fårhundar. Det rapporterar P4 Stockholm.

Border collie-hundarna Jenny och Allie har fått i uppdrag att hålla badplatserna gåsfria. De har tillsammans med hundföraren Charles Carr hand om 35 platser i Stockholm, och är inne på sitt tredje år av gåsvallning.

– Det funkar jättebra. Vi märker en tydlig skillnad mellan åren, säger Charles Carr.