Vallhundar håller Stockholms badplatser fria från gäss
Stockholms stad testar ett nytt drag för att jaga bort gäss från stadens badplatser – specialtränade fårhundar. Det rapporterar P4 Stockholm.
Border collie-hundarna Jenny och Allie har fått i uppdrag att hålla badplatserna gåsfria. De har tillsammans med hundföraren Charles Carr hand om 35 platser i Stockholm, och är inne på sitt tredje år av gåsvallning.
– Det funkar jättebra. Vi märker en tydlig skillnad mellan åren, säger Charles Carr.
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