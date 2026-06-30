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Algblomning på Muskö, arkivbild. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Badsäsongen

Forskare: Hinnkräftan kan ”käka upp” algblomningen

Av Hannah Gustafsson
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Djurplanktonen hinnkräftan i Mälaren har fångat forskarnas intresse. De håller nämligen till i vatten som drabbats av den giftiga algblomningen, skriver SVT Nyheter Västmanland.

Algblomningen orsakas av cyanobakterier, något som verkar vara en favorit hos planktonen.

– Man hittar giftet i magen på de här små hinnkräftorna, säger Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund.

Det betyder att ju fler hinnkräftor som finns, desto mindre algblomning blir det i området eftersom det äts upp. Problemet är att de också är föda för en del mindre fiskar, därför måste det finnas en bra balans i ekosystemet.

Läs hela studien här
www.nature.com
Krävs stora fiskar som äter små fiskar, för att det ska finnas balans
tv+text · Sveriges Television
Klimatförändringar förvärrar algblomningen i Östersjön
tv+text · Sveriges Television
SMHI:s karta över algblomning i Östersjön
karta · www.smhi.se
bakgrund
 
Algblomning
Wikipedia (sv)
Algblomning eller vattenblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där. Starkt solsken och lugnt väder där inte vattenytan rörs om, och god tillgång av näringsämnen som kväve och fosfor ger goda betingelser för att algblomningen ska komma igång. Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan i havet. De kan också vara resultatet av människans övergödning. När blomningen avklingar sjunker algerna till botten vilket kan orsaka syrebrist. Begreppet skall inte blandas samman med den blomning som förekommer hos blomväxter.
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