Forskare: Hinnkräftan kan ”käka upp” algblomningen

Djurplanktonen hinnkräftan i Mälaren har fångat forskarnas intresse. De håller nämligen till i vatten som drabbats av den giftiga algblomningen, skriver SVT Nyheter Västmanland.

Algblomningen orsakas av cyanobakterier, något som verkar vara en favorit hos planktonen.

– Man hittar giftet i magen på de här små hinnkräftorna, säger Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund.

Det betyder att ju fler hinnkräftor som finns, desto mindre algblomning blir det i området eftersom det äts upp. Problemet är att de också är föda för en del mindre fiskar, därför måste det finnas en bra balans i ekosystemet.