Forskare: Hinnkräftan kan ”käka upp” algblomningen
Djurplanktonen hinnkräftan i Mälaren har fångat forskarnas intresse. De håller nämligen till i vatten som drabbats av den giftiga algblomningen, skriver SVT Nyheter Västmanland.
Algblomningen orsakas av cyanobakterier, något som verkar vara en favorit hos planktonen.
– Man hittar giftet i magen på de här små hinnkräftorna, säger Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund.
Det betyder att ju fler hinnkräftor som finns, desto mindre algblomning blir det i området eftersom det äts upp. Problemet är att de också är föda för en del mindre fiskar, därför måste det finnas en bra balans i ekosystemet.
bakgrund
Algblomning
Wikipedia (sv)
Algblomning eller vattenblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där. Starkt solsken och lugnt väder där inte vattenytan rörs om, och god tillgång av näringsämnen som kväve och fosfor ger goda betingelser för att algblomningen ska komma igång. Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan i havet. De kan också vara resultatet av människans övergödning. När blomningen avklingar sjunker algerna till botten vilket kan orsaka syrebrist. Begreppet skall inte blandas samman med den blomning som förekommer hos blomväxter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen