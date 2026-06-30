Varmare klimat – då kan algblomningen bli värre

På flera håll i landet är nu algblomningen i full gång, framför allt efter den senaste tidens supervärme. Problemet riskerar dessutom bli värre med klimatförändringarna, skriver SVT Nyheter Blekinge.

De största problemen finns i Östersjön, som drabbas av övergödning, hårt fiske och varmare väder.

– Vi måste minska utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk, lantbruk och andra utsläppskällor, säger Mats Johansson, Östersjöexpert på WWF.