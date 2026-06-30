Varmare klimat – då kan algblomningen bli värre
På flera håll i landet är nu algblomningen i full gång, framför allt efter den senaste tidens supervärme. Problemet riskerar dessutom bli värre med klimatförändringarna, skriver SVT Nyheter Blekinge.
De största problemen finns i Östersjön, som drabbas av övergödning, hårt fiske och varmare väder.
– Vi måste minska utsläpp av kväve och fosfor från avloppsreningsverk, lantbruk och andra utsläppskällor, säger Mats Johansson, Östersjöexpert på WWF.
bakgrund
Algblomning
Wikipedia (sv)
Algblomning eller vattenblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där. Starkt solsken och lugnt väder där inte vattenytan rörs om, och god tillgång av näringsämnen som kväve och fosfor ger goda betingelser för att algblomningen ska komma igång. Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan i havet. De kan också vara resultatet av människans övergödning. När blomningen avklingar sjunker algerna till botten vilket kan orsaka syrebrist. Begreppet skall inte blandas samman med den blomning som förekommer hos blomväxter.
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