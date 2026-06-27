Fyra platser pekas ut – har sämst badvatten i landet
Ängbybadet östra i Mälaren, Hallarum i Karlskrona, Vikingstrand i Helsingborg och Tumlehed i Göteborg har alla något gemensamt. Det är de fyra platser i Sverige som har sämst badvatten, skriver SVT Nyheter.
– Det här betyder inte nödvändigtvis att det kommer att uppmätas otjänligt vatten där under badsäsongen 2026, säger Ema Glad som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
Resultatet har man kommit fram till genom att slå ihop vattenmätningar från de senaste fyra åren.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen