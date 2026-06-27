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Ängbybadet i västra Stockholm. (Tomas Oneborg/TT / Svenska Dagbladet)
Badsäsongen

Fyra platser pekas ut – har sämst badvatten i landet

Av Hannah Gustafsson
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Ängbybadet östra i Mälaren, Hallarum i Karlskrona, Vikingstrand i Helsingborg och Tumlehed i Göteborg har alla något gemensamt. Det är de fyra platser i Sverige som har sämst badvatten, skriver SVT Nyheter.

– Det här betyder inte nödvändigtvis att det kommer att uppmätas otjänligt vatten där under badsäsongen 2026, säger Ema Glad som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Resultatet har man kommit fram till genom att slå ihop vattenmätningar från de senaste fyra åren.

Kraftigt regn kan leda till förorenat badvatten
tv+text · Sveriges Television
SVT: Så är vattenkvaliteten vid din badplats
grafik · Sveriges Television
Havs- och vattenmyndighetens register över badplatser
www.havochvatten.se
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