Fyra platser pekas ut – har sämst badvatten i landet

Ängbybadet östra i Mälaren, Hallarum i Karlskrona, Vikingstrand i Helsingborg och Tumlehed i Göteborg har alla något gemensamt. Det är de fyra platser i Sverige som har sämst badvatten, skriver SVT Nyheter.

– Det här betyder inte nödvändigtvis att det kommer att uppmätas otjänligt vatten där under badsäsongen 2026, säger Ema Glad som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Resultatet har man kommit fram till genom att slå ihop vattenmätningar från de senaste fyra åren.