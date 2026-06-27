Vance efter attacken: ”Våld kommer mötas med våld”

Om Iran har frågor om hur överenskommelsen om vapenvila med USA ska tolkas är det ”bara att lyfta luren”. Det skriver den amerikanske vicepresidenten JD Vance på X efter nattens amerikanska attack mot iranska mål vid Hormuzsundet.

”Men våld kommer att mötas med våld”, tillägger han.

USA motiverar attackerna med att Iran först angripit ett fartyg i Hormuzsundet, skriver Reuters. Enligt Iran använde fartyget en otillåten farled.

Efter de attackerna säger sig Iran ha svarat med att attackera amerikanska mål, skriver AFP.

”Om aggressionen upprepas kommer vårt svar att vara ännu kraftfullare än detta”, uppger revolutionsgardet enligt medierapporteringen.