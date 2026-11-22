Vännen mördades – nu skriver hon om Mexikos musikhistoria
Mexikos traditionella hjälteballader handlar oftast om män. Sångerskan Vivir Quintana vänder på perspektivet och ger kvinnor som försvarat sig mot våldsamma män en röst.
The New York Times
Rewriting Mexico’s Ballads, One Woman’s Story at a Time
Grammy-nominated songwriter Vivir Quintana is know…
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