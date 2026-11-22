Mexikos traditionella hjälteballader handlar oftast om män. Sångerskan Vivir Quintana vänder på perspektivet och ger kvinnor som försvarat sig mot våldsamma män en röst.

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