Vänsterpartist åtalad – tog SD-tidning ur postfack

Illustrationsbild på postfack / en valaffisch från SD

En medarbetare på Vänsterpartiet i Gävle har åtalats misstänkt för intrång i förvar. Det efter att ha fiskat upp valtidningar från Sverigedemokraterna ur två låsta postfack, skriver SVT Nyheter Gävleborg.

Det hela utspelade sig i slutet av april när vänsterpartisten knackade dörr tillsammans med tre partikollegor. Den åtalade mannen använde en penna för att få upp tidningarna, vilket fångades på övervakningskameror i entrén.

Den misstänkte mannen nekar till brottsmisstankarna men erkänner egenmäktigt förfarande. Han har tagit en paus från alla sina uppdrag i väntan på rättegång.