ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild på postfack / en valaffisch från SD (Roger Lundsten/Janerik Henriksson/TT)
Politik

Vänsterpartist åtalad – tog SD-tidning ur postfack

Av Emma Hedlin
Publicerad:

En medarbetare på Vänsterpartiet i Gävle har åtalats misstänkt för intrång i förvar. Det efter att ha fiskat upp valtidningar från Sverigedemokraterna ur två låsta postfack, skriver SVT Nyheter Gävleborg.

Det hela utspelade sig i slutet av april när vänsterpartisten knackade dörr tillsammans med tre partikollegor. Den åtalade mannen använde en penna för att få upp tidningarna, vilket fångades på övervakningskameror i entrén.

Den misstänkte mannen nekar till brottsmisstankarna men erkänner egenmäktigt förfarande. Han har tagit en paus från alla sina uppdrag i väntan på rättegång.

Från partiets sida ser man på agerandet som dumt och obetänksamt
Sveriges Television
Mannen är tills vidare ”på paus” i Vänsterpartiets verksamhet (8 juli)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen