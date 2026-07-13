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Person solar i Stockholm. (Oscar Olsson/TT)
Sommarvädret

Varm sommarvecka väntar – kan bli 30 grader

Av Anders Hovne
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Värmen från kontinenten är på väg in över Sverige och veckan ser ut att bli varm i stort sett i hela landet, rapporterar Expressen. I tio län väntas temperaturerna nå över 26 grader och på vissa håll kan det bli uppemot 30 grader.

Var det blir varmast återstår att se, säger meteorologen Torbjörn Simann.

– Det avgörs av lokala förhållanden, det är svårt att förutsäga.

Allra varmast och soligast ser onsdagen ut att bli.

Det återstår att se om SMHI kommer att utfärda varningar
Expressen
SMHI utökar brandrisken i delar av landet (12 juli)
radio+text · Sveriges Radio
SMHI:s tiodygnsprognos
www.smhi.se
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