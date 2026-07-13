Varm sommarvecka väntar – kan bli 30 grader

Värmen från kontinenten är på väg in över Sverige och veckan ser ut att bli varm i stort sett i hela landet, rapporterar Expressen. I tio län väntas temperaturerna nå över 26 grader och på vissa håll kan det bli uppemot 30 grader.

Var det blir varmast återstår att se, säger meteorologen Torbjörn Simann.

– Det avgörs av lokala förhållanden, det är svårt att förutsäga.

Allra varmast och soligast ser onsdagen ut att bli.