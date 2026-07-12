SMHI: Höga temperaturer på Västkusten hela veckan
SHMI flaggar för höga temperaturer på Västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem, enligt expertmyndigheten.
”Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen”, skriver SMHI.
Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson.
–Det är ett högtryck som ligger över Sverige just nu och det kommer ligga kvar, säger han till Expressen.
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