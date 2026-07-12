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Illustrationsbild: Kvällsdopp i solnedgången vid Titanic-piren i Västra Hamnen i Malmö. (Johan Nilsson / TT)
Sommarvädret

SMHI: Höga temperaturer på Västkusten hela veckan

Av Tomas Ekelund
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SHMI flaggar för höga temperaturer på Västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem, enligt expertmyndigheten.

”Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen”, skriver SMHI.

Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson.

–Det är ett högtryck som ligger över Sverige just nu och det kommer ligga kvar, säger han till Expressen.

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