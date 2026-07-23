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Torsdag 25 juni i London. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Värmeböljan kostade den brittiska ekonomin 15 miljarder

Av Magnus Eriksson
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Värmeböljan som drabbade Storbritannien i juni kostade landets ekonomi 1,15 miljarder pund, motsvarande 15 miljarder kronor, på grund av förlorade arbetstimmar, skriver nyhetsbyrån Bloomberg.

Värmen påverkade arbetstider, arbetsplatser, pendling och sömn, enligt en undersökning från Grantham Research Institute vid London School of Economics.

Elizabeth Robinson, chef på Grantham Institute, säger till nyhetsbyrån att deras undersökning visar att Storbritannien inte är anpassat till klimatförändringarna.

– Regeringen kan inte fortsätta att ignorera den extrema hettan, säger Robinson.

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