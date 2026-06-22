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Extremvädret i EuropaOmni förklarar

Värmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

Trots värmen tog sig många i Milano ut för att köa till Pradas modevisning inför årets sommarkollektion. (Luca Bruno /AP/TT)

Ett dödsfall på en löparbana utanför Paris har blivit symbolen för den extrema värmebölja som just nu lamslår kontinenten.

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