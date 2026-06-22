Extremvädret i Europa • Omni förklarar
Värmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?
Ett dödsfall på en löparbana utanför Paris har blivit symbolen för den extrema värmebölja som just nu lamslår kontinenten.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen