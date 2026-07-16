Värmen hotar parmesanosten

Värmeböljan i Italien slår mot tillverkningen av parmesanost, rapporterar Reuters.

– Extrem värme påverkar både mjölkens kvalitet och mängd, säger Nicola Bertinelli, ordförande för Parmigiano Reggiano-konsortiet, som också driver familjens mejerigård utanför Parma, till nyhetsbyrån.

Med temperaturer över 40 grader äter korna mindre och producerar upp till 10 procent mindre mjölk. Samtidigt stiger elkostnaderna för att kyla lagren med uppåt 30 procent.

Samtidigt finns ingen akut risk för att det ska bli brist på parmesanost, skriver TT.