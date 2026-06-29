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Bild tagen i franska Lyon under helgen. (Laurent Cipriani/AP/TT)
Extremvädret i Europa

Varningar i Östeuropa när extremhettan drar vidare

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter att ha slagit temperaturrekord i bland annat Tyskland och Tjeckien kommer värmeböljan som har slagit mot Centraleuropa att röra sig österut under de närmaste dagarna, rapporterar Bloomberg. Röda varningar för extrem hetta har därför utfärdats i bland annat Slovakien, Rumänien och Serbien.

Stora delar av Östeuropa har emellertid redan plågats av värmen i flera dagar. Redan i helgen tvingades Ungerns enda kärnkraftverk att gå ner i kapacitet, eftersom vattnet från floden Donau – som används för att kyla reaktorerna – var för varmt.

Enligt Tedros Adhanom Ghebreyesus, som är chef för Världshälsoorganisationen WHO, har värmeböljan orsakat över 1 300 dödsfall i Europa sedan den 21 juni.

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