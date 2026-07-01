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Sport

Vem ska stoppa Frankrike i världsmästerskapet?

Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé firar ett mål i matchen mot Sverige. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)

Sverige var knappt ens ett hinder, Frankrikes spel i sextondelsfinalen var i en helt annan dimension. Men vilket annat landslag kan hota det franska i återstoden av mästerskapet?

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