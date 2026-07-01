Vem ska stoppa Frankrike i världsmästerskapet?
Sverige var knappt ens ett hinder, Frankrikes spel i sextondelsfinalen var i en helt annan dimension. Men vilket annat landslag kan hota det franska i återstoden av mästerskapet?
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen