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Innovation & framtid

Vet inte var de kan stanna – självkörande taxis drar på sig p-böter i Texas

A Waymo vehicle. (Jeff Chiu /AP/TT)

Waymos självkörande taxis väcker allt mer irritation i Austin, Texas, där de lanserades 2024. Sedan dess har de dragit på sig motsvarande drygt 90 000 kronor i parkeringsböter.

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The Wall Street Journal

Waymo Is Racking Up Thousands of Dollars of Parking Fines in Austin

As robotaxis scale, cities and law-enforcement age…

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