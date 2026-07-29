Vet inte var de kan stanna – självkörande taxis drar på sig p-böter i Texas
Waymos självkörande taxis väcker allt mer irritation i Austin, Texas, där de lanserades 2024. Sedan dess har de dragit på sig motsvarande drygt 90 000 kronor i parkeringsböter.
The Wall Street Journal
Waymo Is Racking Up Thousands of Dollars of Parking Fines in Austin
As robotaxis scale, cities and law-enforcement age…
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