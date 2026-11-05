”Vi kommer från helvetet” – så överlevde civila i Olesjky
Efter mer än fyra år under rysk ockupation har hundratals civila kunnat lämna den hårt utsatta ukrainska staden Olesjky. Evakuerade berättar om hunger, sönderbombade hus, minor och…
The New York Times
‘We Are Coming From Hell’: A Ukrainian City’s Evacuees Tell Survival Stories
Safely out of Oleshky after enduring years in the…
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