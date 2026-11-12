Sverige ligger långt före övriga EU och leder omställningen mot nettonoll, även om det ofta inte låter så på hemmaplan. Det perspektivet bör finnas med när grunden nu läggs till EU:s klimatpolitik det kommande årtiondet, skriver André Nilsson på Företagarna på DN Debatt.

”Företagarna efterfrågar en tydlig svensk linje i EU:s klimatförhandlingar, som värnar svenska företags konkurrenskraft.”

Den linjen bör stå på tre ben, enligt Nilsson: Utfasning av nationella klimatmål till förmån för gemensam utsläppshandel, ingen acceptans för att produktionens utsläpp flyttas till länder med lägre krav och billigare och mer förutsägbar elektrifiering.