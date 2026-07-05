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Ryska soldater under en militärparad i Moskva. (Pavel Bednyakov / AP)
Ryska invasionenStriderna

Vittnen: Kreml kidnappar och tvingar män att strida i Ukraina

Av Alice Hermansson
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Ryska myndigheter har stora problem att rekrytera soldater till kriget i Ukraina. Från Penza i västra Ryssland kommer nu larm om att män tvångsrekryteras till militären, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty.

I flera fall vittnar anhöriga om att män har förts bort och utsatts för våld och påtryckningar för att skriva på kontrakt.

– Det här är fullständigt oacceptabelt. Folk blir i princip bortförda, säger Lyudmila. Hon hävdar att hennes make greps på en gata i staden Kamenka och rekryterades mot sin vilja.

Flera jurister och människorättsorganisationer bekräftar bilden och menar att olagliga metoder har blivit allt vanligare för att få män att skriva på kontrakten.

– Ofta behöver man inte slå eller tortera en person. Det räcker att skrämma dem med de möjliga konsekvenserna för dem själva eller deras familjer, säger advokaten Artyom Klyga.

Ryska myndigheter nekar till anklagelserna
www.rferl.org
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TT
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