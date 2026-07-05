Vittnen: Kreml kidnappar och tvingar män att strida i Ukraina

Ryska myndigheter har stora problem att rekrytera soldater till kriget i Ukraina. Från Penza i västra Ryssland kommer nu larm om att män tvångsrekryteras till militären, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty.

I flera fall vittnar anhöriga om att män har förts bort och utsatts för våld och påtryckningar för att skriva på kontrakt.

– Det här är fullständigt oacceptabelt. Folk blir i princip bortförda, säger Lyudmila. Hon hävdar att hennes make greps på en gata i staden Kamenka och rekryterades mot sin vilja.

Flera jurister och människorättsorganisationer bekräftar bilden och menar att olagliga metoder har blivit allt vanligare för att få män att skriva på kontrakten.

– Ofta behöver man inte slå eller tortera en person. Det räcker att skrämma dem med de möjliga konsekvenserna för dem själva eller deras familjer, säger advokaten Artyom Klyga.