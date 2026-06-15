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260614 Referee Yael Falcon Perez during the FIFA World Cup 2026 football match between Sweden and Tunisia on June 14, 2026 in Monterrey. Photo: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / PA1234 (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMMästerskapet

VM-domare anklagas för högerextrem gest i tv

Av Anders Hovne
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En av VAR-domarna under VM-matchen mellan Tyskland och Curacao anklagas för att ha gjort en högerextrem gest i tv-sändningen, skriver The Athletic.

Bilder visar hur domaren, Shaun Evans från Australien, formar tummen och pekfingret till en cirkel medan de andra fingrarna pekar rakt fram.

Tidningen påpekar att gesten historiskt har betytt OK, men att den på senare år har kommit att betyda ”White Power”. Gesten användes bland annat av den australiske högerextremisten Brenton Tarrant under rättgången mot honom 2019 efter massmordet i en moské i Nya Zeeland.

The Independen skriver att nätverker Fare som arbetar mot diskrimingering inom fotbollen, bland annat på uppdrag av Fifa, kräver att Evans stängs av.

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