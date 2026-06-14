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Nederländernas Noa Lang och Brian Brobbey under en vätskepaus den 10 juni 2026 i Riverside, USA. (Charlie Riedel /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Experten rasar mot VM:s vätskepauser: Reklamen håller fotbollen gisslan

Av Kinga Sandén
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Vätskepauserna halvvägs genom varje halvlek i VM får kritik från flera håll. En av de argaste är den tyske fotbollsexperten och tidigare Liverpooltränaren Jürgen Klopp.

– Fotbollen hålls gisslan av chefer i luftkonditionerade kontor. Man kan undra för vem VM spelas: Fansen? Spelarna? Eller annonsörerna? säger han i kanalen ZDF, enligt fotbollssajten Goal.

Pauserna har införts av omsorg om spelarna, men kritiker menar att de är onödiga när det inte är extremt hett. Sveriges förbundskapten Graham Potter har tidigare ifrågasatt dem.

– Vi ska försöka använda det till vår fördel så mycket vi kan, men det är ingenting vi kan kontrollera, säger han till Expressen.

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