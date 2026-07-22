Messi satte flest rekord – men Mbappé gjorde fler mål

Messi firar efter semifinalsegern mot England den 15 juli.

Lionel Messi satte flest rekord under VM, skriver TT som gått igenom Fifas lista.

Totalt blev det tre rekord för den argentinske storstjärnan: flest VM-segrar (23), flest mål i VM-matcher i följd (nio) och flest mål från utanför straffområdet (sju).

Flest mål under hela årets VM stod dock Frankrikes Kylian Mbappé för. Han gjorde tio mål, vilket var två fler än Messi.

Mbappé är också den främste VM-målskytten genom tiderna med totalt 22 mål.