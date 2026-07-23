Tysk pressträff på gång – Klopp väntas presenteras
Tysklands fotbollsförbund har kallat till en pressträff på fredagen. Där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten efter Julian Nagelsmann.
Nagelsmann fick sparken efter Tysklands uttåg i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Paraguay. Direkt efter förlusten riktades blickarna mot Klopp, som stått utan tränarjobb sedan han lämnade Liverpool för två år sedan.
– Jag kan bekräfta att samtal pågår. Det tog fart ganska snabbt, sa han själv i tysk tv under VM.
bakgrund
Jürgen Klopp
Wikipedia (sv)
Jürgen Norbert Klopp, född 16 juni 1967 i Stuttgart, är en tysk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare. Klopp blev först känd som framgångsrik tränare för Mainz 05 som han förde till Bundesliga 2004 och även lyckades hålla kvar i högstaligan. Klopp gick direkt från spelare till tränare i Mainz 05 år 2001. Han gjorde sammanlagt över 300 ligamatcher för klubben innan han blev tränare. I juli 2008 blev han tränare för Borussia Dortmund, vilka han bland annat tog till två ligasegrar, en cupseger, två supercupsegrar och en Uefa Champions League-final. I april 2015 meddelade Klopp att han skulle lämna klubben vid säsongens slut. Den 8 oktober 2015 blev han tränare för Liverpool. Den 1 juni 2019 förde han klubben till sin första och Liverpools sjätte titel i Europacupen/Champions League.
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