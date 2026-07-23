Tysk pressträff på gång – Klopp väntas presenteras

Tysklands fotbollsförbund har kallat till en pressträff på fredagen. Där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten efter Julian Nagelsmann.

Nagelsmann fick sparken efter Tysklands uttåg i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Paraguay. Direkt efter förlusten riktades blickarna mot Klopp, som stått utan tränarjobb sedan han lämnade Liverpool för två år sedan.

– Jag kan bekräfta att samtal pågår. Det tog fart ganska snabbt, sa han själv i tysk tv under VM.