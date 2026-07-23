Norge anmäler Fifa: ”Säg att detta var ett misstag”

Norska fotbollsförbundet ska anmäla det uppmärksammade beslutet att häva Folarin Baloguns avstängning under fotbolls-VM till Fifas etiska kommitté. Det rapporterar brittiska The Times.

– Vi vet alla att den här domen påverkades av yttre krafter och inte gick rätt till rent processuellt. Vår ledare inom Fifa måste kunna säga att detta var ett misstag, säger ordförande Lise Klaveness syftandes på Gianni Infantino.

Kort efter beslutet framkom att president Donald Trump uppmanat Fifa och Infantino att häva avstängningen på den amerikanska spelaren.