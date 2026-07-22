La Liga-toppen: ”Infantino borde avgå”

Den spanska fotbollsligan La Ligas president, Javier Tebas, tycker att Fifas ordförande Gianni Infantino ska avgå. Det säger han till italienska Gazzetta dello Sport.

Tebas tar bland annat upp att Fifa hävde avstängningen av den amerikanske anfallsstjärnan Folarin Balogun under VM, efter ett telefonsamtal från Trump till Infantino.

La Liga-toppen kallar det för en ”extremt allvarlig sak”. Enligt Tebas är Fifa ”ruttet från grunden”.

– De senaste dagarna i USA har jag hört många personer som är emot [Infantino], men de gör inget. De vet mycket väl att fotbollen lider.