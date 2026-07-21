Jo, Yamal skakade Trumps hand – missvisande VM-bilder får stor spridning

Mängder av fejkade och missvisande bilder och videor från VM-finalen har fått stor spridning på sociala medier, rapporterar BBC.

Bland dem som fått mest spridning finns ett klipp där Spaniens Lamine Yamal tycks avstå från att skaka president Donald Trumps hand. Men BBC:s analys av videon visar att den klipps på ett missvisande sätt. I originalvideon syns hur Yamal först drar tillbaka handen något, för att sedan sträcka fram den igen och skaka den amerikanska presidentens hand. Det finns även flera fotografier som visar att handskakningen ägde rum.

Det sprids även rakt av fejkade, AI-genererade bilder och videor från finalen, däribland en där Englands Harry Kane och hans fru syns i publiken iförda Spanien-tröjor.