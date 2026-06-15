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Takefusa Kubo under matchen mot Nederländerna. (Tony Guttierez /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Ny skada oroar för Sveriges kommande motståndare

Av Anders Hovne
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Sveriges kommande VM-motståndare Japan kan ha åkt på ett bakslag efter sin premiärmatch mot Nederländerna. Takefusa Kubo, till vardags i Real Sociedad i La Liga, skadade knät i en duell och tvingades till ett byte, rapporterar SVT Sport.

– Han gick själv, så jag hoppas att det är en lindrig skada. Men i nuläget vet vi inte, säger förbundskaptenen Hajime Moriyasu.

Japan saknar sedan tidigare Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo på grund av skador.

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