Ny skada oroar för Sveriges kommande motståndare

Sveriges kommande VM-motståndare Japan kan ha åkt på ett bakslag efter sin premiärmatch mot Nederländerna. Takefusa Kubo, till vardags i Real Sociedad i La Liga, skadade knät i en duell och tvingades till ett byte, rapporterar SVT Sport.

– Han gick själv, så jag hoppas att det är en lindrig skada. Men i nuläget vet vi inte, säger förbundskaptenen Hajime Moriyasu.

Japan saknar sedan tidigare Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo på grund av skador.