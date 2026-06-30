VM-svepet: Frankrike ser inte ner på svenska motståndet

(LUDVIG THUNMAN/BILDBYRÅN)

Nattens resultat

I natt drog slutspelet igång på riktigt. Brasiliens drabbning mot Japan, som avgjordes först på tilläggstid, efter att brasilianerna fått in 2-1 i den 95:e minuten. Det blev också dramatik när Paraguay slog ut Tyskland efter straffläggning. Något som beskrivs som ett misslyckande för tyskarna av experter runt om i världen. Och så i natt, med avspark klockan 03, den kanske största matchen av dem alla – Nederländerna mot Marocko. Även de tvingades avgöra på straffar. Men till slut blev Ismael Saibari matchens hjälte när han avgjorde för Marocko. Resultatet innebär att tre kandidater till VM-guldet kan räknas bort: Japan, Tyskland och Nederländerna.

Supervärme till Nordamerika – då kan det bli 43 grader

Det har varit mycket i rapporteringen om en värmebölja i Europa på sistone, nu tycks också värmen komma till Nordamerika. AP rapporterar om väderleksprognoser som spår 43 graders värme de kommande dagarna. Något som också tros påverka världsmästerskapen. ”Den här veckan kommer att bli väldigt, väldigt varm”, säger Geoff Cornish på Accuweather till nyhetsbyrån. Läs mer här.

Frankrike tonar ner risken för underskattning

Ett Frankrike som allt fler ser som potentiella guldkandidater kan väl knappast vara rädda för ett Sverige som släppte in fem mål i en och samma match? Men franska landslaget säger sig inte se ner på sin kommande motståndare i sextondelsfinalen. – Vi har hört att det finns de som säger att vi är stora favoriter, men vi har inga planer på att slappna av, säger mittfältaren Adrien Rabiot, enligt Le Monde. Läs mer här.

Krönikör: I slutändan handlar ett VM alltid om fotboll

Försnacket har handlat om orättvisor, höga biljettpriser och en såld själ. Men när fotbolls-VM nu går in på sin tredje vecka, är sådana saker formaliteter, skriver The Guardians krönikör Jonathan Wilson. ”I slutändan är det precis vad som brukar hända. Fotboll är en otroligt motståndskraftig sport, VM en otroligt motståndskraftig turnering. Den har stått över auktoritära ledare, korruptionsskandaler och militära diktaturer, skriver han. Och han spår att denna VM-turnering inte kommer bli något undantag till det. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Alla spelare utom Isak Hien är tillgängliga och laget tycks också vara förberedda på straffläggning. Sydsvenskan rapporterar att alla utespelarna tränat på spelformen, i hopp om att kunna pressa sextondelsmotståndarna Frankrike till både förlängning och straffläggning. Därmed laddar Sverige upp för ett liknande scenario som mot Rumänien för 32 år sedan. Läs mer här