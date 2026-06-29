Norge firar VM med svenska hiten: ”Är lillebröder”

Petra Marklund under säsongspremiären av Allsång på Skansen under förra veckan.

Norge gör succé i fotbolls-VM och Petra Marklunds 14 år gamla hit ”Händerna mot himlen” har blivit grannlandets soundtrack till mästerskapet. Låten klättrar på topplistorna och spelas under firanden på båda sidor av Atlanten, skriver Expressen.

Valet är inte någon slump, enligt NRK-krönikören Jan Petter Saltvedt.

– Vi är ju lillebröder som inser att ingen kan göra en partylåt som Petra Marklund, säger han.