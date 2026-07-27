Infantino svarar kritiker i öppet brev: ”Ge oss kärlek”

Fifachefen Gianni Infantino har fått hård kritik för hur han skötte fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Nu svarar han kritikerna i ett öppet brev på Instagram.

Infantino anklagar bland annat sina kritiker för att ”sprida hat och falska rykten”. Enligt Infantino var VM en storartad framgång, som bland annat skapade fred mellan USA och Iran och besöktes av ”så gott som alla” internationella kändisar.

”Det kanske är dags att ni ger oss lite kärlek”, skriver Infantino till kritikerna.