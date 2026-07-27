Mbappé tackar fransmännen i en rad helsidesannonser

Kylian Mbappé under sextondelsfinalen mot Paraguay, en tät och hård match som fransmännen till slut vann/annonsen som i dag syns i många franska tidningar.

På måndagen pryds flera franska tidningar av stora betalda helsidesannonser – från fotbollsstjärnan Kylian Mbappé.

I annonserna tackar den franska lagkaptenen för allt stöd under VM. Att det favorittippade laget inte vann någon medalj gör ont och kommer fortsätta att göra ont länge till, medger han.

”Kanske var ni värda ett bättre slut, men vi får inte alltid välja hur historien slutar”, skriver Mbappé.

Själv vann han skytteligan, en seger som han i annonsen tillägnar hela laget.

Annonserna är ett ovanligt tillvägagångssätt. Mbappé hade kunnat ställa upp i en stor intervju med vilken tidning som helst eller använt sina sociala medier. Men tanken med tidningsannonserna var att nå en större och äldre publik, enligt Le Parisien.