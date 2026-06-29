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Arkivbild: T-centralen i Stockholm. (ALI LORESTANI / TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

VM-krav från M i Stockholm: Håll öppet i tunnelbanan

Av Tomas Ekelund
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Moderaterna i Stockholm kräver att tunnelbanan håller öppet under natten mellan tisdag och onsdag, för att de som vill se VM-mötet med Frankrike ska kunna ta sig hem. Det rapporterar Expressen.

– Svaret kan inte vara att resenärerna ska gå hem mitt i natten, säger oppositionsregionrådet Axel Conradi.

Lokaltrafikbolaget SL varnade i helgen för att den sena matchen kan ställa till omfattande problem i trafiken i huvudstaden.

Över 10 000 såg matchen mot Japan på Stockholms stadion
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