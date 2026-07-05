VM-svepet: Han är hjärnan bakom den norska rodden

Nattens resultat

Två matcher spelades sent på lördagskvällen: Marocko besegrade värdnationen Kanada med klara 3–0 och senare på kvällen drabbade Frankrike och Paraguay samman – en match som blev hård och grinig, men där storfavoriten Frankrike drog det längsta strået, om än med minsta möjliga marginal. 1–0 slutade matchen med Kylian Mbappé som målskytt.

England tillbaka på arenan där Guds hand straffade dem

För 30 år sedan gjorde Maradona två mål på England i det senaste världsmästerskap som hållits i landet. Det ena ses än i dag som ett av VM-historiens främsta mål, det andra är ihågkommet för sättet som det kom till på – genom att Maradona slog in bollen med handen. Den här gången väntar inte en av fotbollshistoriens största. Men väl en fullsatt Azteca-stadion där de allra flesta kommer göra sitt yttersta för att stötta sitt land. Men, skriver Alan Shearer i BBC, England har inget att vara rädda för när de nu återvänder för första gången sedan 1986. Läs mer här.

Han är upphovsmannen bakom den norska rodden

Många svenskar stör sig på företeelsen, men i vårt västra grannland är rodden det främsta sättet att ge sitt fotbollslandslag sitt stöd. Flera medier har gått till botten med företeelsen och också intervjuat den supporter som dragit igång allt. Han visar sig vara 39 år och grundskolelärare. – När vardagen återvänder gör den det. Men just nu njuter jag bara så mycket jag bara kan. Det här är ett minne för livet, säger Ole Frøystad. Idén är en spin-off från en hejarramsa för det norska ligalaget Rosenborg, förklarar han. Men nu är den utan tvekan mest känd för något annat. Läs mer här och här

Ibrahimovic inte lika mild som Kylian Mbappé

Matchen mellan Paraguay och Frankrike blev den mest fysiska och minst sportsliga hittills i turneringen. Ändå hittade domaren bara tre gula kort under matchen. Det, sa Zlatan Ibrahimovic, som i sommar är expertkommentator på den amerikanska tv-kanalen Fox News, hade det inte blivit om han hade varit på plan. – Om jag hade spelat ikväll hade jag fått fyra eller fem röda kort, sa Ibrahimovic i sändningen, enligt Fotbollskanalen. Mbappé själv tycktes bara le åt sina frustrerande motståndare. Läs mer här.

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