Petkovic kan bli nionde VM-förbundskaptenen att lämna
Algeriets förbundskapten Vladimir Petkovic uppges vara nära att få sparken efter lagets uttåg ur fotbolls-VM, skriver Fotbollskanalen. Detta trots att han förlängde sitt kontrakt precis före mästerskapet och att laget tog sig vidare till sextondelsfinal där Schweiz blev för svåra.
Om uppgifterna stämmer blir 62-årige Petkovic den nionde förbundskaptenen att antingen få sparken eller avgå självmant efter att ha åkt ur VM.
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