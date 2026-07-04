Petkovic kan bli nionde VM-förbundskaptenen att lämna

Algeriets förbundskapten Vladimir Petkovic uppges vara nära att få sparken efter lagets uttåg ur fotbolls-VM, skriver Fotbollskanalen. Detta trots att han förlängde sitt kontrakt precis före mästerskapet och att laget tog sig vidare till sextondelsfinal där Schweiz blev för svåra.

Om uppgifterna stämmer blir 62-årige Petkovic den nionde förbundskaptenen att antingen få sparken eller avgå självmant efter att ha åkt ur VM.