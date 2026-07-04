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Vladimir Petkovic under matchen mot Schweiz. (Lindsey Wasson /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Petkovic kan bli nionde VM-förbundskaptenen att lämna

Av Anders Hovne
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Algeriets förbundskapten Vladimir Petkovic uppges vara nära att få sparken efter lagets uttåg ur fotbolls-VM, skriver Fotbollskanalen. Detta trots att han förlängde sitt kontrakt precis före mästerskapet och att laget tog sig vidare till sextondelsfinal där Schweiz blev för svåra.

Om uppgifterna stämmer blir 62-årige Petkovic den nionde förbundskaptenen att antingen få sparken eller avgå självmant efter att ha åkt ur VM.

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www.fotbollskanalen.se
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