Jürgen Klopp om att ta över tyska landslaget: ”Är redo”

Den tyska stortränaren Jürgen Klopp är redo att ta över som förbundskapten för tyska landslaget. Det bekräftar han för MagentaTV, rapporterar Sky Sports.

– Jag kan bekräfta att samtal pågår. Det tog fart ganska snabbt, säger Klopp.

Posten som förbundskapten blev ledig sedan Julian Nagelsmann avgått efter det tyska fiaskot i fotbolls-VM. Tyskarna slogs ut redan i sextondelsfinal efter förlust mot Paraguay.