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Jürgen Klopp. (Jon Super / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Jürgen Klopp om att ta över tyska landslaget: ”Är redo”

Av Anders Hovne
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Den tyska stortränaren Jürgen Klopp är redo att ta över som förbundskapten för tyska landslaget. Det bekräftar han för MagentaTV, rapporterar Sky Sports.

– Jag kan bekräfta att samtal pågår. Det tog fart ganska snabbt, säger Klopp.

Posten som förbundskapten blev ledig sedan Julian Nagelsmann avgått efter det tyska fiaskot i fotbolls-VM. Tyskarna slogs ut redan i sextondelsfinal efter förlust mot Paraguay.

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