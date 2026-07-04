VM-svepet: Varför drar spelarna upp shortsen?

Argentinas Lionel Messi och Kap Verdes Lopes Cabral. (AP)

Nattens resultat

Det blev två riktiga rysare under VM-natten. Egypten inledde kvällen med att slå ut Australien på straffar efter att matchen slutat 1–1 efter både ordinarie tid och förlängning. Sedan tvingades även Argentina till förlängning mot succélaget Kap Verde. Lionel Messi gav Argentina ledningen, men Kap Verde vägrade ge sig och kvitterade två gånger om. Till slut avgjorde Christian Romero till 3–2 efter en hörna från Messi. Colombia blev det sista laget i VM att ta sig till åttondelsfinal efter 1–0 mot Ghana.

Zlatans stöd efter missade straffen: ”Visade stort mod”

Australiens uttåg ur VM efter straffläggningen mot Egypten har lett till hård kritik mot förbundskaptenen Tony Popovic. Flera experter ifrågasätter beslutet att låta 18-årige Lucas Herrington slå en av de avgörande straffarna. Samtidigt får den unge backen stöd av Zlatan Ibrahimovic, som säger att Herrington ”visade stort mod” genom att kliva fram trots pressen. Läs mer här.

Varför drar fotbollsspelarna upp shortsen under matcher?

Den som har ett vaket öga har kanske lagt märke till att flera fotbollsspelare ofta drar upp ett eller båda shortsbenssluten under matcher. Cristiano Ronaldo, Declan Rice och Neymar är några av dem. Men varför? En möjlig förklaring är att gesten används för att skicka signaler till lagkamraterna, säger en anonym tränare i Women’s Super League till The Athletic. En annan är psykologisk. Enligt idrottspsykologen Martin Turner kan det fungera som en mental rutin. – Rutinen leder kanske inte direkt till bättre prestationer, men den förändrar psykologin bakom prestationen, säger han. Läs mer här.

Sensorn i bollen blev Portugals räddning

Portugals seger mot Kroatien har blivit omdiskuterad efter att Kroatiens kvitteringsmål i förlängningen dömdes bort av VAR för offside. Bakom beslutet låg den nya bolltekniken, rapporterar CNN. Vid första anblick såg Kroatiens Mario Pasalic ut att vara onside när han tog emot bollen i straffområdet. Men sensorer i matchbollen registrerade att bollen dessförinnan snuddat vid lagkamraten Igor Matanovic. Eftersom Pasalic befann sig i offsideposition när den touchen skedde bedömdes han vara offside, och kvitteringsmålet dömdes bort. Läs mer om den nya tekniken här.

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