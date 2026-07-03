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Lucas Herrington och Zlatan Ibrahimovic. (AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Zlatans stöd efter missade straffen: ”Visar stort mod”

Av Adam Lindh
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Australiens VM-resa tog slut i sextondelsfinalen mot Egypten efter en match som gick till förlängning och därefter straffläggning. Där missade Australien två av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Herrington.

Att Herrington fick slå en av straffarna får skarp kritik av flera experter, skriver Sportbladet.

BBC:s expert Scott Brown säger att han är förvånad över att Australien lät en 18-åring kliva fram i stället för en mer rutinerad spelare.

Den tidigare landslagsspelaren Robbie Slater riktar också kritik mot förbundskaptenen Tony Popovic.

”En sak vill jag verkligen veta: Hur i hela världen kunde vi tycka att det var en bra idé att lägga den pressen på en fantastisk talang som Lucas Herrington?”, skriver han i Code Sports.

Men Herrington får också stöd, bland annat av Zlatan Ibrahimovic.

– Du är 18 år gammal. Du är ung, och det här är bara början på din karriär. Att du klev fram och tog straffen visar ett stort mod, säger han till Fox Sports.

Popovic gjorde även ett annat kontroversiellt beslut i matchen, när han bytte målvakt innan straffläggningen
Aftonbladet
Slater: ”Jag är förbannad”
www.codesports.com.au
Zlatans ord till Herrington i Fox Sports
tv · www.foxsports.com
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