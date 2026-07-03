Zlatans stöd efter missade straffen: ”Visar stort mod”

Australiens VM-resa tog slut i sextondelsfinalen mot Egypten efter en match som gick till förlängning och därefter straffläggning. Där missade Australien två av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Herrington.

Att Herrington fick slå en av straffarna får skarp kritik av flera experter, skriver Sportbladet.

BBC:s expert Scott Brown säger att han är förvånad över att Australien lät en 18-åring kliva fram i stället för en mer rutinerad spelare.

Den tidigare landslagsspelaren Robbie Slater riktar också kritik mot förbundskaptenen Tony Popovic.

”En sak vill jag verkligen veta: Hur i hela världen kunde vi tycka att det var en bra idé att lägga den pressen på en fantastisk talang som Lucas Herrington?”, skriver han i Code Sports.

Men Herrington får också stöd, bland annat av Zlatan Ibrahimovic.

– Du är 18 år gammal. Du är ung, och det här är bara början på din karriär. Att du klev fram och tog straffen visar ett stort mod, säger han till Fox Sports.