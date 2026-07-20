Spanska firandet i gång – hyllas av kungafamiljen

De spanska VM-guldhjältarna landade i Madrid på måndagseftermiddagen. Där möttes de av kungafamiljen, rapporterar flera medier.

Kung Felipe VI kallar segern en ”episk triumf”.

– Ni har visat prov på kämpaglöd, mod och teknisk skicklighet. Ni har förenat hjärta och hjärna, visat tålamod utan att tappa hoppet, säger han.

Nu väntas ett storslaget firande i den spanska huvudstaden under kvällen, där en miljon människor väntas dyka upp för att hylla ”La Roja”. Bland annat ska en bussparad gå längs huvudgatan Paseo de la Castellana.