Spanska firandet i gång – hyllas av kungafamiljen
De spanska VM-guldhjältarna landade i Madrid på måndagseftermiddagen. Där möttes de av kungafamiljen, rapporterar flera medier.
Kung Felipe VI kallar segern en ”episk triumf”.
– Ni har visat prov på kämpaglöd, mod och teknisk skicklighet. Ni har förenat hjärta och hjärna, visat tålamod utan att tappa hoppet, säger han.
Nu väntas ett storslaget firande i den spanska huvudstaden under kvällen, där en miljon människor väntas dyka upp för att hylla ”La Roja”. Bland annat ska en bussparad gå längs huvudgatan Paseo de la Castellana.
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