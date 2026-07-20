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Spaniens landslag och kungafamilj. (José Oliva /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Spanska firandet i gång – hyllas av kungafamiljen

Av Joel Malmén
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De spanska VM-guldhjältarna landade i Madrid på måndagseftermiddagen. Där möttes de av kungafamiljen, rapporterar flera medier.

Kung Felipe VI kallar segern en ”episk triumf”.

– Ni har visat prov på kämpaglöd, mod och teknisk skicklighet. Ni har förenat hjärta och hjärna, visat tålamod utan att tappa hoppet, säger han.

Nu väntas ett storslaget firande i den spanska huvudstaden under kvällen, där en miljon människor väntas dyka upp för att hylla ”La Roja”. Bland annat ska en bussparad gå längs huvudgatan Paseo de la Castellana.

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