Guldtränaren förevigad på Cucurella: ”Löftet uppfyllt”

Spaniens VM-back Marc Cucurella har tatuerat sig. Inför mästerskapet lovade han att tatuera in förbundskaptenen Luis de la Fuentes ansikte om Spanien vinner guld, och han har stått vid sitt ord.

”Löftet uppfyllt”, skriver han i ett inlägg på Instagram där tatueringen visas upp.

65-åringens ansikte är placerat på Cucurellas vänstra triceps.