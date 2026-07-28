ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Marc Cucurella och den nya tatueringen. (AP Photo/Pamela Smith/Cucurella på Instagram.)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Guldtränaren förevigad på Cucurella: ”Löftet uppfyllt”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Spaniens VM-back Marc Cucurella har tatuerat sig. Inför mästerskapet lovade han att tatuera in förbundskaptenen Luis de la Fuentes ansikte om Spanien vinner guld, och han har stått vid sitt ord.

”Löftet uppfyllt”, skriver han i ett inlägg på Instagram där tatueringen visas upp.

65-åringens ansikte är placerat på Cucurellas vänstra triceps.

Cucurella på Instagram
www.instagram.com
Spanien vann efter att ha besegrat Argentina i finalen
eu.usatoday.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen