ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Palestinians in Gaza celebrate Spain's World Cup victory
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Symbolisk VM-final i Gaza – jubel över spansk seger

Av Matilda Glaser
Publicerad:

Spaniens seger i fotbolls-VM har firats stort i Gaza, rapporterar The Guardian.

Spanien är en av Europas mest högljudda kritiker mot Israels krig, och Gazabornas stöd till landet i fotbolls-VM har därför varit stort. Samtidigt har många i Israel hållit på Argentina i mästerskapet, vilket gjorde finalen symboliskt laddad i regionen.

Det har inte varit helt lätt för Gazabor att följa VM, då många bor i tält med bristande tillgång till el och internet. Men på söndagskvällen samlades många på stan för att följa matchen från kaféer och stora tv-skärmar, skriver tidningen.

En som såg matchen var Saadi al-Masri, som spelar för ett lokalt fotbollslag för amputerade.

– Vi var väldigt glada när matchen blåstes av och Spanien hade vunnit, säger han, men tillägger att firandet snabbt avslutades av rädsla för nattliga attacker.

Spaniens Lamine Yamal har flera gånger poserat med den palestinska flaggan
www.theguardian.com
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har en nära relation med Argentinas Javier Milei
www.haaretz.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen