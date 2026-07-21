Symbolisk VM-final i Gaza – jubel över spansk seger

Spaniens seger i fotbolls-VM har firats stort i Gaza, rapporterar The Guardian.

Spanien är en av Europas mest högljudda kritiker mot Israels krig, och Gazabornas stöd till landet i fotbolls-VM har därför varit stort. Samtidigt har många i Israel hållit på Argentina i mästerskapet, vilket gjorde finalen symboliskt laddad i regionen.

Det har inte varit helt lätt för Gazabor att följa VM, då många bor i tält med bristande tillgång till el och internet. Men på söndagskvällen samlades många på stan för att följa matchen från kaféer och stora tv-skärmar, skriver tidningen.

En som såg matchen var Saadi al-Masri, som spelar för ett lokalt fotbollslag för amputerade.

– Vi var väldigt glada när matchen blåstes av och Spanien hade vunnit, säger han, men tillägger att firandet snabbt avslutades av rädsla för nattliga attacker.