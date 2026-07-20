Två miljoner spanjorer firar guldhjältarna i Madrid

Nästan två miljoner spanjorer har samlats i Madrid för att hylla sina guldhjältar, som paraderar genom staden på ett busstak, rapporterar spanska medier.

En av dem är 90-åriga Marisa Salmerón, som är på plats med sina döttrar och barnbarn. Hon förlorade nyligen sin fotbollstokige, 102-årige make.

– Jag önskar att han kunde se det här. Jag är så lycklig, säger hon till El País.

Bussens slutdestination är Plaza de Cibeles i centrala Madrid, där en stor guldfest med flera artister väntar.

1–0-segern mot Argentina i söndagens final gav Spanien, som även är regerande Europamästare, sitt andra VM-guld. Det första kom 2010.