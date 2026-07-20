Expert: Trump är ett geni – lyckas flytta fokus igen

Att Donald Trump vägrade lämna podiet när det spanska landslaget lyfte VM-bucklan är en av de roligaste saker som presidenten gjort. Det tycker USA-experten Andreas Utterström, skriver DN.

– Jag tror att många, mig själv inkluderad, skulle vilja ha ett sådant självförtroende.

Enligt Utterström är händelsen ytterligare ett exempel där Trump lyckas skifta fokus från politiska motgångar till något annat. Utterström kallar Trump för ”ett geni”.

Händelsen har blivit en stor snackis i sociala medier och har bland annat beskrivits som ”smärtsam” och ”pinsam” av Fox Sports respektive The Telegraph.