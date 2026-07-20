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Donald Trump vägrade först lämna podiet när Spanien firade VM-guldet. (Jacquelyn Martin /AP/TT)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

Expert: Trump är ett geni – lyckas flytta fokus igen

Av Emma Hedlin
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Att Donald Trump vägrade lämna podiet när det spanska landslaget lyfte VM-bucklan är en av de roligaste saker som presidenten gjort. Det tycker USA-experten Andreas Utterström, skriver DN.

– Jag tror att många, mig själv inkluderad, skulle vilja ha ett sådant självförtroende.

Enligt Utterström är händelsen ytterligare ett exempel där Trump lyckas skifta fokus från politiska motgångar till något annat. Utterström kallar Trump för ”ett geni”.

Händelsen har blivit en stor snackis i sociala medier och har bland annat beskrivits som ”smärtsam” och ”pinsam” av Fox Sports respektive The Telegraph.

Utterström: ”Rör honom inte i ryggen om vissa blir upprörda”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Se händelsen här
Att Trump stod vid sidan ses åtminstone som en förbättring från klubblags-VM i fjol
www.foxsports.com.au
Ett dominant Spanien vann matchen först efter förlängning
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
The Independent har samlat många reaktioner från internet
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Studiovärd i Australien: ”De kan redigera bort honom ur det här”
Aftonbladet
VM-pokalen i fotboll – historien om världens mest mytomspunna buckla
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Fotbolls-VMSpaniens VM-guldGianni InfantinoDonald TrumpFifaFotboll