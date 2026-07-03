Kap Verde-fan kritiserar SVT: ”Nedvärderande”
Efter att SVT:s kommentator beskrivit Kap Verde som en ”bebisnation” under matchen mot Spanien ryter kapverdianen Filomena von Zeipel ifrån.
– Kalla oss gärna underdog eller outsider, men man beskriver inte en självständig 51-årig nation som en bebis. Det är förminskande och nedvärderande, säger hon till SvD.
Johanna Bäckström Lerneby, nyhetschef och ansvarig utgivare på SVT, säger att det inte var meningen att såra någon, och att det som menas med ”baby nation” är att Kap Verde är ett litet land som gör VM-debut.
– Vilket är en exceptionell bedrift av ett land med bara drygt en halv miljon invånare.
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