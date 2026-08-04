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Guatemala evacuates villages after Fuego volcano erupts
Utrikes

Vulkanutbrott i Guatemala – hundratals lämnar sina hem

Av Hedda Hallsenius
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Vulkanen Fuego i Guatemala har fått utbrott, med lavafloder och kilometerhöga askplymer, rapporterar AFP.

Lokala myndigheter har utfärdat röd varning, och hundratals personer som bor i närheten har behövt evakuera.

– Vi är vana vid att vulkanen alltid är aktiv, men den här gången var det bara för mycket, säger lokalbon Sonia Vasquez.

Boende har tagits till nödboenden och andra städer
AFP  · Ofta betalvägg
Utbrottet började på måndagsmorgonen
TT
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