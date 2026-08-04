Vulkanutbrott i Guatemala – hundratals lämnar sina hem

Vulkanen Fuego i Guatemala har fått utbrott, med lavafloder och kilometerhöga askplymer, rapporterar AFP.

Lokala myndigheter har utfärdat röd varning, och hundratals personer som bor i närheten har behövt evakuera.

– Vi är vana vid att vulkanen alltid är aktiv, men den här gången var det bara för mycket, säger lokalbon Sonia Vasquez.