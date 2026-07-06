Vulkanutbrott på Sicilien – flyg tvingas ställas in

Flera flyg har fått ställas in efter ett vulkanutbrott på Sicilien, rapporterar flera medier. På grund av de höga rökmolnen från utbrottet blir sikten skymd för flygen.

Utbrotten ska ha börjat redan förra veckan, med ännu ett natten mot måndagen. Alla inkommande flygningar och avgångar är inställda, det är oklart hur länge.

”Passagerare ombeds vänligen att inte resa till flygplatsen om de inte först har kontrollerat statusen för sin flygning med sitt flygbolag”, skriver Catanias flygplats på sin hemsida.

Videon i spelaren ovan är från datum 1 juli.