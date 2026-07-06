Vulkanutbrott på Sicilien – flyg tvingas ställas in
Flera flyg har fått ställas in efter ett vulkanutbrott på Sicilien, rapporterar flera medier. På grund av de höga rökmolnen från utbrottet blir sikten skymd för flygen.
Utbrotten ska ha börjat redan förra veckan, med ännu ett natten mot måndagen. Alla inkommande flygningar och avgångar är inställda, det är oklart hur länge.
”Passagerare ombeds vänligen att inte resa till flygplatsen om de inte först har kontrollerat statusen för sin flygning med sitt flygbolag”, skriver Catanias flygplats på sin hemsida.
Videon i spelaren ovan är från datum 1 juli.
bakgrund
Etna
Wikipedia (sv)
Etna (sicilianska: Muncibeddu) är Europas högsta aktiva vulkan, som är belägen vid Siciliens östra kust i Italien. Vulkanen reser sig cirka 3 357 m ö.h. Etna hade sitt kraftigaste kända utbrott 1669 och har även under 1900-talet haft stora utbrott, bland annat 1971. Under vintern är Etnas vulkankägla oftast snötäckt.
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