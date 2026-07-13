Wall Street öppnar mestadels nedåt – chipaktier tynger

Börsveckan på Wall Street inleds mestadels nedåt, efter att förnyad frossa i halvledarsektorn sänkt sydkoreanska aktier under morgonen. Efter några minuters handel är det breda S&P 500-indexet ner 0,2 procent, Nasdaq backar 0,6 procent medan Dow är upp 0,3 procent.

Den skarpa nedgången på den koreanska aktiemarknaden sedan toppen i juni får en del investerare att ifrågasätta hur hållbart AI-rallyt egentligen är, säger Daniel Murray på EFG Asset Management till Bloomberg.

– De ökade spänningarna i Mellanöstern har också bidragit till oron på marknaden, tillägger han.

Även på Wall Street backar chipaktier, noterar CNBC.

Micron, Sandisk, Seagate och AMD är ner mellan 4 och 6 procent.

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