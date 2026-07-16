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Investerare på Wall Street. (Richard Drew/AP)
Dagens börs

Wall Street handlas blandat – chipaktier tappar

Av Andreas Victorzon
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USA-börserna handlas blandat på torsdagen. Tekniktunga Nasdaq backar 0,4 procent, breda S&P 500-indexet tappar marginellt, medan Dow ökar 0,1 procent efter en timmes handel.

Dow får en skjuts av United Healths delårsrapport, som slog analytikernas förhandstips och skickar upp aktien 8 procent.

Trots starka kvartalssiffror från den taiwanesiska chipjätten TSMC förhåller sig investerare avvaktande till AI-aktier, som drivit börsen uppåt under stora delar av året, noterar Bloomberg.

Halvledarbolag har fallit under dagen i Asien och Europa och i den amerikanska förhandeln hakar bolag som Arm, Sandisk, Western Digital, Micron Technology och Marvell med nedgångar på 5-6 procent. TSMC:s amerikanska depåbevis backar över 3 procent.

Flygbolaget United Airlines faller närmare 3 procent, trots att bolagets andra kvartal gick starkare än väntat. CNBC noterar att prognosen för det tredje kvartalet var svagare än väntat och att flygbränslekostnaderna väntas öka kraftigt.

Åt andra hållet går Manpower, som överträffade analytikernas förhandstips i det andra kvartalet.

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