Wall Street ser ut att skaka av sig Nvidia-oron

Wall Street ser ut att skaka av sig oron efter spionhärvan kring Nvidia som tyngde börsen på torsdagen. Inför fredagens öppning indikerar förhandeln en öppning med stigande index.

Nvidias aktie stiger ett par procent i förhandeln efter att ha fallit tungt efter gårdagens besked att vd:n och medgrundaren Jensen Huang tvingats lämna sin post efter otrohetsaffären.

Andra chipbolag som AMD och Broadcom ser ut att tappa.

Ericssonrivalen Cisco faller några procent trots att bolaget höjde sin helårsprognos i samband med torsdagskvällens delårsrapport. Analytiker uppmärksammar att nätverksjättens orderingång inte växer lika snabbt längre.

Kryptorelaterade bolag som fintechbolaget Circle och Strategy tappar efter att bitcoin handlats ner under 70 000 dollar.

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