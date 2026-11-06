Wall Street steg svagt på fredagens efter torsdagens tunga AI-nedgångar. Vid stängning var utvecklingen:



• S&P 500: +0,3%

• Dow: -0,5%

• Nasdaq: +1,1%



AI-jätten Nvidia, vars aktie rasade 9 procent under torsdagen, steg 3 procent. Konkurrenten Advanced Micro Devices studsade upp 11 procent efter gårdagens ras på 17 procent.

Inför börsöppning släpptes jobbsiffror från oktober som visade att fler jobb än väntat skapades i USA.

Nordeas aktiestrateg Martin Björsell konstaterar att AI-oron finns kvar på marknaden.

– Vi får en liten återhämtning och den är ganska välbehövlig. Hade vi inte sett det tycker jag att man hade kunnat vara mer oroad, säger han till TT.