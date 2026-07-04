Wilde om nya filmen: ”Okej om jag aldrig gör nåt mer”

Under en kaotisk kväll i San Francisco bjuder ett gift par in sina nya grannar på middag. Vad de inte räknat med är att gästerna ska föreslå ett partnerbyte. Ungefär så lyder premissen för dramakomedin ”The invite” som har svensk premiär i augusti.

I The Guardian beskriver skådespelarna Edward Norton och Olivia Wilde en närmast unik filminspelning, där varje scen filmades på samma plats i kronologisk ordning och där improvisationerna avlöste varandra. Wilde, som även regisserat filmer, säger att hon är både upprymd och lite förstörd av upplevelsen.

– Jag vet inte om jag någonsin får vara med om något liknande igen. Att få arbeta med en grupp människor som är så samspelta. Det känns som att även om jag aldrig skulle göra något mer, så skulle jag vara okej med det.

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